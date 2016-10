'Slecht mobiel bereik kost levens'

DEN HAAG - Slecht mobiel bereik op sommige plaatsen in Nederland kost levens, waarschuwt de Hartstichting maandag. ''In bepaalde gebieden is het bereik zo slecht dat er soms te laat hulp komt bij een slachtoffer dat in levensgevaar is vanwege een hartstilstand'', stelt de stichting naar aanleiding van onderzoek door de NOS naar mobiele bereikbaarheid in Nederland.

Door ANP - 31-10-2016, 12:36 (Update 31-10-2016, 12:36)

''Cruciaal is dat iedere hulpvrager bij een hartstilstand direct toegang krijgt tot de 112-centrale en dat burgerhulpverleners in de buurt opgeroepen kunnen worden. De Hartstichting doet dan ook een dringend beroep aan telecomproviders om het mobiel bereik snel te vergroten en zo levens te redden.''

Om snel hulp te kunnen verlenen, is er een landelijk netwerk opgezet van burgerhulpverleners die mensen bijvoorbeeld kunnen reanimeren voordat een ambulance ter plaatse is. Cruciaal bij een hartstilstand is dat er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie.

De NOS onderzocht samen met regionale omroepen de tevredenheid van mensen over hun bereik. Daaruit kwam naar voren dat er nog altijd tientallen dorpen zijn waar inwoners veel problemen ervaren met mobiel bellen.