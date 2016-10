Grote overname in telecom VS

NEW YORK - Het Amerikaanse telecombedrijf CenturyLink neemt zijn branchegenoot Level 3 Communications over voor circa 34 miljard dollar. Dat is omgerekend 31 miljard euro.

Door ANP - 31-10-2016, 12:43 (Update 31-10-2016, 12:43)

Beide bedrijven spelen vooral een belangrijke rol op de zakelijke markt. Level 3 is een belangrijke provider voor Netflix en Google. CenturyLink is een van de grootste telecombedrijven van de VS en levert onder meer hosting-, cloud- en IT-diensten.