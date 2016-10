Dure yen treft PlayStation-maker Sony

ANP Dure yen treft PlayStation-maker Sony

TOKIO - Sony heeft afgelopen kwartaal flink last gehad van de dure yen. Die drukte de opbrengsten die het Japanse technologieconcern in het buitenland behaalde. Daarnaast leden de resultaten onder een fikse afboeking in verband met de verkoop van een bedrijfsonderdeel.

Door ANP - 1-11-2016, 7:42 (Update 1-11-2016, 7:42)

Sony behaalde in de maanden juli tot en met september een omzet van 1,69 biljoen yen (14,7 miljard euro), een kleine 11 procent minder dan een jaar eerder. Zonder wisselkoerseffecten zouden de verkopen ongeveer op hetzelfde niveau zijn uitgekomen als een jaar eerder.

De producent van onder meer de spelcomputer PlayStation zag de nettowinst kelderen van 33,6 miljard naar 4,8 miljard yen. De operationele winst halveerde bijna tot 45,7 miljard yen. Dat komt mede door een afboeking van 33 miljard yen als gevolg van de verkoop van de batterijendivisie aan branchegenoot Murata.