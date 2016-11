Ziggo blijft HBO-series uitzenden

ANP Ziggo blijft HBO-series uitzenden

UTRECHT - Ziggo blijft ook komend jaar HBO-series als Game of Thrones uitzenden. HBO stopt weliswaar als aparte zender in Nederland, maar de series en films van het Amerikaanse bedrijf worden door Ziggo ondergebracht in een nieuw televisiepakket. Dat heeft de kabelaar dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-11-2016, 17:51 (Update 1-11-2016, 17:51)

Het pakket Ziggo Movies & Series XL kost 11,95 euro per maand. Behalve de HBO-series als Game of Thrones, The Sopranos, Girls, en True Detective krijgen klanten ook de beschikking over 55 extra tv-zenders.

De wijziging gaat op 1 januari in. Tot die tijd blijven de HBO-abonnementen met drie kanalen, HBO Go en On demand-content van kracht.