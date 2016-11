Pokémon Go verdient dik aan Halloween

SAN FRANCISCO - Pokémon Go heeft flink verdiend aan het speciale Halloween-evenement in de app. Volgens analysebedrijf Sensor Tower gaven gebruikers 2,3 keer zo veel uit als normaal. Zaterdag haalde de app zelfs de meeste opbrengst op sinds 10 september, becijferde een ander bedrijf, App Annie. Het Halloween-evenement liep van 24 oktober tot en met 1 november.

Door ANP - 1-11-2016, 22:36 (Update 1-11-2016, 22:36)

De afgelopen week waren er meer Pokémons van bepaalde types te vangen en was er meer Pokémon candy te krijgen. Het was de eerste keer dat er een speciale actie in Pokémon Go werd gehouden sinds de app deze zomer verscheen.