ANP Microsoft kondigt Slack-concurrent aan

NEW YORK - Microsoft gaat de strijd met Slack aan met de nieuwe dienst Teams. Dat kondigde het techbedrijf woensdag aan tijdens een presentatie in New York. Teams is een chat-gebaseerde samenwerkingstool die geïntegreerd wordt in Office 365.

Door ANP - 2-11-2016, 17:35 (Update 2-11-2016, 17:35)

Behalve integratie met Officediensten als Outlook, Word, Excel, PowerPoint en OneNote heeft Microsoft Teams ook nauwe banden met Skype. Enkele andere diensten die niet van Microsoft zijn, kunnen ook gebruikt worden via Teams.

Slack heette Microsoft eerder woensdag al welkom door middel van een paginagrote advertentie in de New York Times. Daarin legt het bedrijf uit dat het in de entree van Microsoft in de markt een bevestiging ziet van de visie van Slack. Tegelijkertijd waarschuwt Slack Microsoft dat een goede service essentieel is en dat het zijn dienst zal moeten openstellen voor diensten van derde partijen. Ook zegt Slack dat het de competitie vol aangaat.

Vorige maand bracht Facebook zijn zakelijke dienst Workplace al op de markt. Die dienst functioneert meer als een intranet dan als een chatdienst.