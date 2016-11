Oudste taxibedrijf San Francisco daagt Uber

SAN FRANCISCO - Flywheel, het oudste taxibedrijf van San Francisco daagt Uber. Het bedrijf dat vroeger DeSoto Cab heette, eist 5 miljoen dollar van het technologiebedrijf dat taxidiensten sinds een paar jaar op een relatief nieuwe manier aanbiedt in de Amerikaanse stad.

Door ANP - 3-11-2016, 9:54 (Update 3-11-2016, 9:54)

Sinds de introductie van Uber in San Francisco in 2012 zag Flywheel de omzet fors dalen door de lagere prijzen die Uber rekent. Ook stapte 65 procent van de taxichauffeurs over, meldt SF Gate.

Flywheel denkt dat Uber met het huidige model - met venture kapitalisten als investeerders - op termijn alle competitie uitschakelt, een monopoliepositie creëert en vervolgens de prijzen voor taxiritten zal verhogen.