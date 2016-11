Overweg moet veiliger door technische snufjes

ANP Overweg moet veiliger door technische snufjes

Door ANP - 3-11-2016, 12:57 (Update 3-11-2016, 12:57)

De effectiefste manier om ongelukken te voorkomen, is overwegen vervangen door tunnels en bruggen. Dat is op veel plekken gedaan, maar nog altijd telt Nederland zo'n 2500 overwegen. Een op de vijf is onbewaakt. Een oproep van ProRail om met slimme ideeën te komen die de veiligheid van die overgangen verbeteren, leverde 62 inzendingen op. De komende maanden wordt de haalbaarheid van zeven systemen getest.

Een van de ideeën is om mensen via telefoon of navigatie een seintje te geven als ze een onbewaakte overweg naderen.