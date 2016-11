Online muskusrattenval in race voor prijs

LELYSTAD - Een speciale muskusrattenklem met internetverbinding die het Waterschap Zuiderzeeland in gebruik heeft, is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen. Dat meldt Omroep Flevoland.

Door ANP - 3-11-2016, 14:10 (Update 3-11-2016, 14:10)

De Clickey-klem is een kooi die is uitgerust met een zender. Zodra er een muskus- of beverrat in terechtkomt, wordt via het GSM-netwerk van KPN een signaal naar het waterschap gestuurd. Rattenvangers kunnen daardoor snel handelen om dierenleed te voorkomen.

Waterschappen zijn verplicht om de ratten levend te vangen. Zuiderzeeland kan met deze technologie ook geld besparen. Nu nog worden alle kooien geïnspecteerd om te bekijken of er een dier in zit. Die controle is straks niet meer nodig.

De Clickey-klem is samen met KPN ontwikkeld. De bekendmaking van de Waterinnovatieprijs is op 17 november.