'Duitsland wil Zuckerberg aanklagen'

MÜNCHEN - Mark Zuckerberg wordt mogelijk in Duitsland aangeklaagd wegens stemmingmakerij. De openbaar aanklager van München heeft plannen om de topman van Facebook, Facebook-directeur Sheryl Sandberg en lobbyisten Richard Allan en Eva-Maria Kirschsieper van het bedrijf voor de rechter te dagen, meldt het Duitse opinieblad Der Spiegel.

Door ANP - 4-11-2016, 16:32 (Update 4-11-2016, 16:32)

Facebook is in Duitsland verplicht om illegale berichten zodra het daarover hoort direct van zijn site te verwijderen. Een advocaat uit Würzburg diende echter een klacht in waaruit bleek dat het sociale netwerk ook na herhaalde oproepen bepaalde berichten niet verwijdert. Het ging daarbij om moordoproepen, bedreigingen met geweld en ontkenning van de Holocaust.

Facebook ligt in Duitsland al langer onder vuur. Een eerdere klacht tegen Zuckerberg, Sandberg en andere topmanagers van het bedrijf bleef begin dit jaar echter zonder gevolgen. De beschuldigden bevonden zich namelijk buiten het bereik van de Duitse rechtspraak, besliste de rechter. Er werd een vooronderzoek tegen een Duitse vertegenwoordiger van Facebook ingesteld.