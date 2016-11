Accu Tesla ontploft bij brand

INDIANAPOLIS - Na een botsing tegen een boom in de Amerikaanse stad Indianapolis is een Tesla Model S ontploft. Daardoor ontstond een grote vuurbal. De lithium-ionbatterij belandde op straat en schoot zijn onderdelen ,,als projectielen'' om zich heen, waardoor de brandweer moeite had het vuur te blussen.

Door ANP - 5-11-2016, 14:23 (Update 5-11-2016, 14:23)

De 27-jarige bestuurster en haar 44-jarige passagier kwamen om het leven, meldden lokale media. Hun lichamen konden pas na een tijd worden geborgen, vanwege de 'projectielen' en de hitte die vrijkomt bij zo'n accubrand.

In september hadden hulpverleners ook grote moeite na een ongeluk met een Tesla in de buurt van Baarn. Toen zat een deel van de accu nog in de auto en stond het wrak onder stroom. Daardoor kon het stoffelijk overschot van de bestuurder pas na uren worden geborgen.

Volgens getuigen heeft de bestuurster van de verongelukte Tesla in Indianapolis te hard gereden. Dat betekent dat 'autopilot' uit moet hebben gestaan, aldus Tesla. Eerder dit jaar kwam een Tesla-bestuurder in Florida om het leven toen zijn auto tegen een afslaande vrachtwagen botste. De autopilot-sensoren hadden de truck niet gezien.