Duits geld voor slimme Nederlandse lantaarns

ANP Duits geld voor slimme Nederlandse lantaarns

GRONINGEN/DELFT - Het Duitse bedrijf Osram, een van de grootste lampenfabrikanten ter wereld, heeft een belang genomen in het Nederlandse Tvilight. Dat maakt slimme straatlantaarns. Dankzij sensoren kunnen die bijvoorbeeld dimmen wanneer er even geen verkeer is, zodat ze minder energie hoeven te verbruiken.

Door ANP - 6-11-2016, 17:07 (Update 6-11-2016, 17:07)

Osram krijgt 47,5 procent van Tvilight in handen. Het is niet bekendgemaakt hoeveel het bedrijf daarvoor betaalt.

Tvilight komt voort uit de TU in Delft, maar is tegenwoordig in Groningen gevestigd. De lantaarnpalen van het bedrijf staan in dertig Nederlandse steden en in plaatsen als Seoul, Istanbul, Keulen en Berlijn. Ook levert het bedrijf slimme verlichting aan Schiphol en de Nederlandse Spoorwegen.