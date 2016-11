Rotterdam in race voor Big Brother Award

Rotterdam in race voor Big Brother Award

AMSTERDAM - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, de gemeente Rotterdam en het Verbond van Verzekeraars zijn volgens een panel van experts de grootste privacyschenders van het jaar. De drie zijn genomineerd voor de Expertprijs van de Big Brother Awards. Privacywaakhond Bits of Freedom reikt deze prijs jaarlijks uit.

Door ANP - 7-11-2016, 12:02 (Update 7-11-2016, 12:02)

Rotterdam is genomineerd om een wet die gemeentes toestaat inwoners te weigeren, bijvoorbeeld omdat ze crimineel of asociaal zijn. De jury van Bits of Freedom vindt dat 'burgers zo preventief worden gestraft voor daden die ze nog niet hebben begaan'.

Dijkhoff is in de race omdat hij een wetsvoorstel voor nieuwe regels rond hacken heeft ingediend. Wordt het voorstel in de Tweede Kamer aangenomen, dan mag de politie inbreken op allerlei apparaten. De politie heeft zodoende belang bij het voortbestaan van zwakke plekken in de beveiliging van software en hardware, oordeelt het panel. Dit kan ertoe leiden dat beveiligingsproblemen langer blijven bestaan dan strikt noodzakelijk, waardoor veel burgers gevaar lopen.

Het Verbond van Verzekeraars gaat volgens het panel van experts erg ver bij het opsporen van verzekeringsfraude. Zo kunnen vermeende sjoemelaars tot in hun tuin worden gefilmd, schrijft Bits of Freedom. Een gebrekkige gedragscode zou de oorzaak zijn van deze praktijken.

Vorige week maakte Bits of Freedom de genomineerden voor de publieksprijs van de Big Brother Awards bekend. De veiligheidsdienst AIVD, minister van Volksgezondheid Edith Schippers en WhatsApp dingen mee naar deze twijfelachtige eer.

Vorig jaar won minister Ronald Plasterk (Binnenlandse zaken) de prijs om zijn afluisterwet. De politie kreeg de Expertprijs voor ‘predictive policing’, een werkwijze waarbij wordt voorspeld wie de fout in kan gaan.

Bits of Freedom reikt de prijzen volgende week maandag uit in Amsterdam.