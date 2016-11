'Samsung wil lancering Galaxy S8 uitstellen'

ANP 'Samsung wil lancering Galaxy S8 uitstellen'

SEOUL - Samsung is achter de schermen druk bezig met de ontwikkeling van de Galaxy S8. The Wall Street Journal schrijft dat de Zuid-Koreaanse techreus koste wat het kost wil voorkomen dat het opnieuw een flater slaat als met de Galaxy Note 7. Er zou momenteel druk worden overlegd over de lanceerdatum van de S8 en het ziet er naar uit dat het toestel pas na het Mobile World Congres in februari wordt gelanceerd.

Door ANP - 7-11-2016, 16:04 (Update 7-11-2016, 16:04)

De laatste jaren is Samsung de concurrentie geregeld te snel af met de lancering van zijn 'vlaggenschipsmartphone', maar het bedrijf is door de problemen rond de Note 7 uiterst voorzichtig geworden. Er wordt al gesproken over april als mogelijke releasedatum. De ontploffende Note 7-toestellen hebben het merk Samsung een behoorlijke knauw gegeven. Wat intern voor nog meer onrust zorgt, is dat de ontwikkelaars nog altijd niet precies weten waardoor de smartphones zo makkelijk konden exploderen.

Over de S8 zijn de nodige details naar buiten gekomen. Zo gaat Samsung het design onder handen nemen en werken de Aziaten aan een nieuw AI-systeem, vergelijkbaar met Google Assistant en Apples Siri. Om de nieuwe spraakassistent aan te roepen, plaatst Samsung waarschijnlijk een speciale knop op de S8.