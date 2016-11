Flinke update voor Gmail op iOS

MOUNTAIN VIEW - Google heeft Gmail-gebruikers met een iPhone of iPad getrakteerd op een flinke update van de mailapp. Het bedrijf noemt het zelf 'de grootste update in vier jaar'. De vernieuwde Gmail-app is vooral qua looks flink onder handen genomen.

Door ANP - 7-11-2016, 16:45 (Update 7-11-2016, 16:45)

Wie weleens een Android-apparaat voorbij ziet komen, zal de vormgeving van Gmail voor iOS herkennen. Google heeft zijn 'Material Design'-interface doorgevoerd in Gmail en daarmee hebben grote rode knoppen en tekstvakken hun intreden gemaakt. Material Design was eerder al uitgerold onder andere Google-apps op iOS, waaronder Inbox, Google Maps en Google Agenda.

Overigens brengt de update niet alleen grafische vernieuwing, Google heeft ook wat nieuwe functies aan de app toegevoegd. Zo is het mogelijk om een verzonden mail in te trekken. Je moet daar wel snel mee zijn, want het kan maar tot een paar seconden nadat de mail is verstuurd. iOS heeft hiermee een primeur want Google heeft deze 'undo-functie' nog niet vrijgegeven op Android. Verder is het zoeken binnen de app verbeterd en kun je voortaan mails verwijderen of archiveren door te swipen.