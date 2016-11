YouTube ondersteunt nu HDR

MOUNTAIN VIEW - YouTube ondersteunt vanaf maandag High Dynamic Range (HDR), misschien wel de belangrijkste verbetering van het videoplatform sinds de ondersteuning van 4K-video. In de praktijk moet HDR er voor zorgen dat video's een veel betere kleurweergave krijgen.

Door ANP - 7-11-2016, 21:12 (Update 7-11-2016, 21:12)

HDR kennen we ook in de fotografie. Het zorgt ervoor dat er een groter kleurenbereik voor handen is. Daardoor worden zowel de donkerste als de lichtste kleuren beter weergegeven. Vooral moeilijk te comprimeren delen in een video als bewegende voorwerpen en schaduwen zien er dankzij HDR vaak een stuk beter uit.

Veel hardwareondersteuning voor HDR is er nog niet, maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in. De eerste apparaten die van HDR gaan profiteren zijn de Chromecast Ultra van Google zelf en de nieuwe 4K-televisies van Samsung. Overigens zou HDR er ook op oudere beeldschermen voor moeten zorgen dat video's net allemaal even wat mooier worden.