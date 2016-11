Rotterdam test draadloos auto opladen

ROTTERDAM - Rotterdam gaat aan de slag met de toepassing van een techniek waarmee elektrische auto’s draadloos kunnen worden opgeladen. Na 2 jaar voorbereidend werk samen met drie bedrijven, begint de gemeente dinsdag met een proef. ,,Vooral op taxistandplaatsen en bushaltes kan dit een ideale manier zijn om de batterij op te laden’’, blikt Hans Boot van Engie Services Nederland vooruit.

Door ANP - 8-11-2016, 6:36 (Update 8-11-2016, 6:36)

De proef wordt uitgevoerd op het terrein van Stadsbeheer Rotterdam met een speciaal daarvoor omgebouwde auto.

De draadloze techniek werkt als volgt: op de testparkeerplaats van Stadsbeheer ligt een inductieplaat met een spoel die de elektriciteit overbrengt naar de batterij van de auto als die op de plaat staat. Het opladen wordt geactiveerd met een app op de smartphone of tablet. De bestuurder kan in de auto blijven zitten tijdens het laden. In de verre toekomst verwacht Boot dat auto's tijdens het rijden kunnen opladen op wegen die met deze technologie zijn uitgerust.

Dat Rotterdam zich al proeftuin opwerpt om deze techniek in de praktijk te brengen, past in het streven van het stadsbestuur om de stad schoner te maken, ofwel minder uitlaatgassen in de stad te hebben. ,,We hebben al heel veel oplaadpalen, maar misschien kunnen we in de toekomst een deel van de laadplaten in Rotterdam neerleggen om het opladen zo makkelijk mogelijk te maken’’, aldus wethouder Pex Langenberg. ,,Vergelijk het met de elektrische tandenborstel. Je zet 'm neer en hij laadt op.’’