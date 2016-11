Apple brengt aangepaste 10.1.1-update uit

ANP Apple brengt aangepaste 10.1.1-update uit

CUPERTINO - Apple heeft een aangepaste versie van de 10.1.1-update voor iOS uitgebracht. Wie 10.1.1 na de aanvankelijke release op 31 oktober al geïnstalleerd heeft, hoeft overigens niets te doen. De update is kennelijk niet groot genoeg om opnieuw uit te rollen onder bestaande 10.1.1-gebruikers.

Door ANP - 9-11-2016, 21:03 (Update 9-11-2016, 21:03)

Als je nog niet over bent op de nieuwe versie kun je nieuwe versie installeren via Software-update in het instellingenmenu. Wie al op 10.1.1 zit en de nieuwe versie toch wil installeren, zal dat via iTunes moeten doen.

Wat er in de aangepaste versie van de update is veranderd, is niet bekendgemaakt.