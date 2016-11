Alexa laat Clarkson je wakker schreeuwen

ANP Alexa laat Clarkson je wakker schreeuwen

SEATTLE - Amazon is maar wat trots op het binnenhalen van voormalig Top Gear-presentatoren Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond. Om het nieuwe autoprogramma van de drie, The Grand Tour, te promoten, heeft het bedrijf ze zelfs een alarm voor zijn slimme assistent Alexa laten inspreken. Gebruikers die het instellen worden door Clarkson wakker geschreeuwd.

Door ANP - 11-11-2016, 12:46 (Update 11-11-2016, 12:46)

In de instellingen-app van de Amazon Echo en de Echo Dot, de apparaten waarmee Alexa kan worden aangeroepen, is bij de alarms een nieuwe 'beroemdheden'-sectie toegevoegd. Daarin kan Grand Tour worden geselecteerd. Mogelijk volgen later ook andere bekendheden in de app.

Het alarm begint met de drie presentatoren die zich afvragen of ze 'ze' wakker moeten maken. Uiteindelijk zegt Clarkson het wel te doen en hij begint te schreeuwen ''Word wakker! Word wakker! Word nu wakker!''. ''Dat is ook weer geregeld'', reageert Hammond voor May een vriendelijk en opgewekt ''Goedemorgen'' toevoegt.

The Grand Tour is volgende week vrijdag op Amazon Prime beschikbaar. Clarkson, Hammond en May hebben een contract voor 36 afleveringen in drie jaar gesloten.