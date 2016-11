E-pieper stuurt info van onder de grond

Door ANP - 11-11-2016, 13:56 (Update 11-11-2016, 13:56)

Het hulpmiddel is deze week gepresenteerd door het agrarisch-technologische bedrijf Solentum. De pieper meet de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte. Via een draadloze verbinding met smartphones zien aardappelboeren hoe het er onder de grond voor staat. De Solantenna, zoals het apparaat officieel heet, laat na het rooien ook zien in welke omstandigheden de aardappels worden opgeslagen.

De elektronische aardappel is op zichzelf geen nieuw hulpmiddel voor boeren. Oudere versies van het apparaatje legden al vast hoeveel schokken aardappels te verduren krijgen bij het rooien, maar hadden geen andere sensoren.