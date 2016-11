Blackberry nog een keer met toetsenbord

HALF MOON BAY - Blackberry zal nog ten minste een eigen telefoon met kenmerkend toetsenbord maken. Dat vertelde topman John Chen in een interview met persbureau Bloomberg.

Door ANP - 11-11-2016, 16:48 (Update 11-11-2016, 16:48)

“Ik heb nog een telefoon met toetsenbord beloofd”, verbeterde Chen zijn interviewster. Zij was er eerder vanuit gegaan dat de smartphones verleden tijd zijn voor het Canadese technologiebedrijf.

Chen kon nog niet vertellen wanneer de telefoon in de winkels ligt, maar zei dat het niet lang zou duren.

Blackberry richt zich in toenemende mate op andere producten dan smartphones. Het bedrijf kondigde in september aan nog wel telefoons te willen verkopen onder zijn merknaam. Die worden echter door andere partijen gemaakt. Chen lijkt daar nu op terug te komen, want hij benadrukte dat het nieuwe toestel met toetsenbord 'in eigen huis' wordt geproduceerd.