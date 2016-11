Google bant advertenties van nepnieuwssites

MOUNTAIN VIEW - Aanbieders van verzonnen nieuws worden binnenkort verbannen van Adsense. Volgens de Wall Street Journal past Google de voorwaarden voor zijn reclamediensten zodanig aan, dat sites die bedrieglijk nieuws aanbieden er geen gebruik meer van kunnen maken.

Door ANP - 15-11-2016, 3:12 (Update 15-11-2016, 3:12)

Tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen in de VS, werd veel zorg uitgesproken over het groeiende aantal sites dat onwaar nieuws verspreidt. Met name Facebook kwam onder vuur te liggen omdat het sociaal medium volgens critici niet genoeg deed om nepnieuws tegen te houden. Mark Zuckerberg reageerde afgelopen weekend op aantijgingen dat zijn bedrijf een cruciale rol heeft gespeeld in de verkiezing van Donald Trump. In een statement op zijn eigen pagina zei de CEO dat 99 procent van de berichten op Facebook wel degelijk authentiek is.

Vijf van zijn medewerkers vertelden echter aan Buzzfeed dat ze een werkgroep zijn gestart die moet onderzoeken hoeveel nepnieuws er daadwerkelijk op Facebook is verspreid tijdens de presidentiële campagne.