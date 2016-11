Boekingssite Trivago wil naar de beurs

ANP Boekingssite Trivago wil naar de beurs

DÜSSELDORF - De Duitse boekingssite Trivago wil naar de beurs in New York. Het bedrijf daarvoor heeft een intentieverklaring getekend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Met de beursgang hoopt het circa 400 miljoen dollar op te halen.

Door ANP - 15-11-2016, 7:59 (Update 15-11-2016, 7:59)

Trivago wil een notering aan technologiebeurs Nasdaq. Het aantal aandelen en de prijs zijn nog niet vastgesteld. De aandelen komen van Trivago zelf en van specifieke aandeelhouders. De aandelen die moederbedrijf Expedia bezit worden niet verhandeld.

Expedia kocht Trivago in 2012 voor 628 miljoen dollar in contanten (584 miljoen euro) en 61,6 procent in aandelen van het bedrijf. Met de overname wilde Expedia zijn aanwezigheid in Europa vergroten. Over de eerste negen maanden van dit jaar leed Trivago een verlies van 57,8 miljoen dollar (53,7 miljoen euro) op een omzet van 425,6 miljoen dollar (396 miljoen euro).