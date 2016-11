Skateboard gebouwd met Raspberry Pi

ANP Skateboard gebouwd met Raspberry Pi

CAMBRIDGE - Een zeventienjarige jongen uit het Britse Cambridge heeft een elektrisch skateboard gebouwd. Dat deed hij met een Raspberry Pi Zero die hij voor een paar pond kocht. meldt de BBC dinsdag.

Door ANP - 15-11-2016, 14:01 (Update 15-11-2016, 14:01)

Het skateboard wordt bediend met de controller van een Wii-spelcomputer, die via Bluetooth is verbonden aan de Pi Zero. Hij bereikt snelheden van bijna 30 kilometer per uur. Met een volle accu kan hij ongeveer 10 kilometer afleggen. Anderen kunnen hem namaken, de code van de Pi Zero is op Github gezet.

Matthew Timmons-Brown is niet van plan om zijn skateboard op de markt te brengen. Zijn volgende project is een Marsverkenner.