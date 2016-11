OM naar Azië om livestreams kinderporno

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie gaat samen met Europese en Aziatische landen meer onderzoek doen naar kinderporno-op-bestelling via livestreams. In december reist een Nederlandse delegatie naar Azië om de krachten tussen de betrokken landelijke opsporingsteams te bundelen en nieuwe werkafspraken te maken.

Door ANP - 15-11-2016, 15:51 (Update 15-11-2016, 15:54)

Vooral het bestrijden van het groeiend aantal livestreams, waarbij kinderen op commando via chats vanuit westerse landen seksuele handelingen verrichten, is een belangrijk doel van de samenwerking.

''Dat gebeurt soms vanuit zelfgemaakte studio’s in landen als Thailand, de Filipijnen en Cambodja'', zegt officier van justitie Ingeborg Muller, bij het OM belast met de portefeuille kindersekstoerisme.

Het livestreamen van kinderporno is een betrekkelijk nieuw fenomeen dat een bijzondere aanpak vereist. Van de live uitzendingen wordt niets opgeslagen en dat vraagt een andere bewijsgaring. Financiële experts kunnen wel geldstromen tussen de aanbieder en de afnemer van de beelden in kaart brengen, aldus Muller.

Circa 30 mensen in regionale en landelijke opsporingsteams in Nederland houden zicht op circa 200 mensen die ''de aandacht van de politie hebben’’, maar geen verdachte zijn. Ze hebben volgens Muller vaak ''een duister dubbelleven’’.

Dit jaar zijn twee zaken op het gebied van livestreams in onderzoek genomen. In oktober werd bij een man in Amstelveen beslag gelegd op diens computer en digitale gegevensdragers. Hij wordt verdacht van het afnemen van livestreams met seksueel misbruik van kinderen op de Filipijnen. In mei werden twee mannen op Schiphol aangehouden die zich eerder schuldig hadden gemaakt aan livestreaming en betrokkenen in Thailand wilden ontmoeten.