ANP Erfgenamen Prince klagen Tidal aan

MINNEAPOLIS - De nabestaanden van Prince hebben juridische stappen genomen tegen muziekstreamingservice Tidal. De muziek is volgens de erfgenamen van de zanger onterecht beschikbaar op het platform van Jay Z.

Door ANP - 16-11-2016, 9:35 (Update 16-11-2016, 9:35)

De rapper beweert dat zijn bedrijf een overeenkomst had met de muzikant waarin is vastgelegd dat Tidal exclusief alle muziek van Prince mag streamen. Volgens de beheerders van de nalatenschap van de zanger zijn er echter alleen afspraken gemaakt over het uitbrengen van het album Hit N Run Phase One.

Tidal maakte op wat de 58e verjaardag van Prince was geweest afgelopen juni bijna alle muziek van de Purple Rain-zanger beschikbaar voor abonnees. TMZ heeft de hand weten te leggen op rechtbankpapieren, waarin de erfgenamen van Prince Tidal aanklagen wegens het schenden van copyright. Ze voegden een lijst van drie pagina's toe met nummers waar de streamingservice de rechten niet voor zou hebben.

In de papieren wordt geen specifiek bedrag geëist, maar volgens TMZ zou de kostenpost voor Tidal "enorm" zijn, mochten de aanklagers in het gelijk worden gesteld.