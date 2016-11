Opnamestop ziekenhuis Ede om computerstoring

EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kampt sinds woensdagmiddag 12.00 uur met een computerstoring. Voor de patiënten die op dit moment in het hospitaal liggen zijn de noodsystemen ingeschakeld, maar het ziekenhuis neemt geen nieuwe patiënten meer aan totdat de storing is verholpen.

Door ANP - 16-11-2016, 15:32 (Update 16-11-2016, 15:32)

Een woordvoerster van de Gelderse Vallei laat weten dat ongeveer 21 mensen die in het ziekenhuis wachtten op een geplande operatie, woensdag niet meer worden geholpen. Ook zijn enkele tientallen afspraken in de polikliniek afgezegd. Spoedpatiënten worden voorlopig verwezen naar andere ziekenhuizen in de regio, en ook de ambulancedienst is verzocht niemand naar Gelderse Vallei te brengen.

Het is niet bekend hoelang de storing nog duurt.