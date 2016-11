Microsoft lid van Linux Foundation

ANP Microsoft lid van Linux Foundation

REDMOND - Nog niet zo lang geleden werd Linux door Microsoft beschouwd als een 'kankergezwel', maar onder de leiding van CEO Satya Nadella is er een ander Microsoft opgestaan. De Windowsmaker is nu zelfs lid geworden van de Linux Foundation, de stichting die de ontwikkeling van het Linux-platform ondersteunt.

Door ANP - 17-11-2016, 9:06 (Update 17-11-2016, 9:06)

Sinds het roer bij Microsoft om is gegaan, is het bedrijf steeds meer aandacht aan Linux gaan schenken. Zo investeerde het al in Linux-software en heeft het de broncode vrijgegeven van een aantal eigen technieken, waaronder .NET en Visual Studio. Het verschil met het 'Microsoft van oud-CEO Steve Ballmer' had niet groter kunnen zijn. Hij vergeleek Linux met een kankergezwel en noemde het idee achter open software 'hippiegelul'.

De Linux Foundation krijgt met Microsoft direct een goed betalend lid in de geledingen. Microsoft draagt als 'platinum lid' jaarlijks 500.000 dollar af, net geen 470.000 euro.