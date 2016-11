'iPhone stuurt belhistorie naar Apple'

MOSKOU - iPhones waarop Apples synchronisatie- en opslagdienst iCloud is ingesteld, sturen de volledige belgeschiedenis naar servers van Apple. Dat ontdekte de Russische digitale veiligheidsonderzoeker Elcomsoft, schrijft The Intercept. De iPhone maakt geen melding van het doorsturen van die gegevens.

Door ANP - 17-11-2016, 16:51 (Update 17-11-2016, 16:51)

De logbestanden die worden doorgestuurd bevatten informatie over alle uitgaande en inkomende gesprekken, inclusief telefoonnummers, tijdstip en duur van het gesprek. Zelfs gemiste en doorgeschakelde gesprekken staan in de lijst. Volgens Elcomsoft slaat Apple de gegevens maximaal vier maanden in iCloud op. Dat is veel langer dan telecomaanbieders die gegevens opslaan.

Behalve gewone gesprekken worden ook de gegevens van FaceTime-conversaties opgeslagen. Volgens Elcomsoft is dit al zo sinds iOS 8.2. Die versie van Apples mobiele besturingssysteem kwam in maart vorig jaar uit. Sinds iOS 10 worden ook gemiste binnenkomende gesprekken via sommige andere diensten opgeslagen.

Apple erkent dat de telefoongegevens worden gelogd en zegt dat dat opzettelijk zo is. ''We bieden de synchronisatie van belgegevens aan onze klanten aan zodat ze van ieder apparaat terug kunnen bellen'', schreef een woordvoerder van het bedrijf in een e-mail. Ze wijst er verder op dat die gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord.

The Intercept ontdekte in september al dat Apple logbestanden van alle iMessage-berichten die gebruikers sturen, opslaat in iCloud. Beide soorten gegevens kunnen door justitie worden opgevraagd bij Apple, maar kunnen bij een hack ook in handen van ongewenste personen komen.