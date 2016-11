Airbnb transformeert tot reisorganisatie

LOS ANGELES - Huizenverhuursite Airbnb heeft zijn vizier gericht op de reisbranche. Met de lancering van een reisservice hoopt de onderneming zich meer als reisorganisatie in de markt te kunnen zetten.

17-11-2016

Via Airbnb Trips wil het bedrijf reizigers wegwijs maken in de wereld van restaurants, activiteiten en bezienswaardigheden. Via de site of de app kunnen klanten ook tickets boeken. Airbnb heeft daarvoor overeenkomsten gesloten met lokale touroperators en zal bemiddelingskosten in rekening brengen.

Trips werd donderdag door Airbnb-oprichter Brian Chesky onthuld tijdens een jaarlijkse conferentie van start-ups in Los Angeles. ,,Woningen zijn slechts een onderdeel van een grote reis", zei hij tijdens de presentatie. De service is dit jaar in twaalf steden beschikbaar. Volgend jaar moeten er dat er minstens vijftig zijn, waaronder Amsterdam.