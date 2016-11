Hyperloop One schikt met oprichter

SAN FRANCISCO - Hyperloop One heeft een schikking getroffen met zijn oprichter, Brogan BamBrogan. Dat laten beide partijen aan TechCrunch weten. BamBrogan had, met drie anderen, een aanklacht ingediend tegen mede-oprichter Shervin Pishevar. Die is volgens BamBrogan schuldig aan wanbestuur. Ook zou Pishevar geld van het bedrijf hebben weggesluisd naar zijn vriendin.

Door ANP - 19-11-2016, 13:00 (Update 19-11-2016, 13:00)

De inhoud van de schikking is niet bekendgemaakt. BamBrogan zei dat hij al langer klaagde en dat hij daarom een strop op zijn bureau had gevonden. Die zou er zijn neergelegd door een broer van Pishevar, die ook bij het bedrijf betrokken is. Ook zou hij zijn gedegradeerd.

De hyperloop, een razendsnelle trein, is een idee van Elon Musk. Dat is de man achter PayPal, Tesla en SpaceX. Het is een dichte buis met lage luchtdruk, bijna vacuüm. Daarin zitten capsules met passagiers en vracht. Door de lage luchtdruk heeft de 'trein' haast geen wrijving en kan hij extra snel rijden.

Hyperloop One is een van de bedrijven die dat werkelijkheid willen maken. Zo wil de onderneming een lijn aanleggen tussen Melbourne en Sydney. Die rit, hemelsbreed ruim 700 kilometer, kan volgens Hyperloop One binnen een uur. Ook in Dubai is Hyperloop One aan het bouwen.