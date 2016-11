Digitaal beveiliger Symantec doet overname

MOUNTAIN VIEW - Digitaal beveiliger Symantec neemt voor 2,3 miljard dollar branchegenoot LifeLock over. Met de overname wil het Amerikaanse bedrijf met name zijn dienstverlening op het gebied van identiteitsbeveiliging uitbreiden.

Door ANP - 21-11-2016, 9:13 (Update 21-11-2016, 9:13)

De biedprijs van 24 dollar per aandeel is een premie van 16 procent op de slotkoers van LifeLock van vrijdag. Symantec staat vooral bekend als het bedrijf achter antivirus software Norton. De markt voor cyberveiligheid is de laatste tijd flink gegroeid en is door technologische ontwikkelingen ook niet meer te vergelijken met de tijd waarin Symantec als virusscannerpionier begon.

De laatste tijd verschuift de aandacht van een van 's wereld grootste digitaal beveiligers daarom meer en meer naar internetbeveiliging. Symantec nam om die reden onlangs al voor krap 4,7 miljard dollar branchegenoot Blue Coat over van investeerder Bain Capital. Daarnaast verkocht het zijn data-opslagdivisie Veritas voor 7,4 miljard dollar aan investeerder Carlyle.