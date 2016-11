Record voor Nederlands internetknooppunt

ANP Record voor Nederlands internetknooppunt

AMSTERDAM - Het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX heeft zondagavond een nieuw record in de boeken gezet. Rond de klok van 20.30 uur verwerkte het knooppunt 5 Terabits per seconde (Tbps).

Door ANP - 21-11-2016, 10:51 (Update 21-11-2016, 10:51)

De grote hoeveelheid verwerkte data is vooral te danken aan het explosief gestegen internetverkeer. In een jaar tijd is de drukte met ongeveer 19 procent toegenomen. Overigens is het voor AMS-IX geen enkel probleem om het nieuwe record de komende tijd aan te scherpen. Momenteel is het knooppunt toegerust op ongeveer 20 Tbps. De groeiende markt voor online video zal de hoeveelheid verstookte data de komende jaren nog wel verder doen laten toenemen.

AMS-IX is een van de belangrijkste en best onderhouden internetknooppunten in de wereld.