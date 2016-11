Nieuwe accu voor gammele iPhone 6s

CUPERTINO - Apple roept mensen met steeds uitvallende iPhone 6s op zich te melden bij een Apple Store of een Apple Authorized Service Provider. Volgens de techgigant zijn een aantal iPhones voorzien van een niet goed functionerende accu. Mensen met zo'n iPhone kunnen hun toestel gratis laten maken.

Door ANP - 21-11-2016, 14:58 (Update 21-11-2016, 14:58)

De getroffen iPhones zijn tussen september en oktober 2015 van de band gerold. Op een speciaal door Apple in het leven geroepen website kun je controleren of je iPhone in aanmerking komt voor een nieuwe accu. Je kunt dat controleren aan de hand van het serienummer van je iPhone.

De 'gammele' accu levert vooral vervelende uitvalklachten op, maar volgens Apple is er geen brandgevaar. Daarmee hadden Samsung Note 7-gebruikers eerder wel te maken.