ANP Snapchat lanceert mini-games

LOS ANGELES - Het bedrijf achter Snapchat lijkt in te zetten op het maken van meer mini-games voor zijn eigen app. Speciaal voor de kerst heeft de ontwikkelaar voor het eerst zelf een game ontwikkeld: Santa's Helpers. Daarmee kunnen gebruikers een poppetje besturen met hun gezicht in plaats van met de vingers, meldt Techcrunch.

Door ANP - 24-12-2016, 11:08 (Update 24-12-2016, 11:08)

Het is niet de eerste keer dat er in Snapchat, een app waarmee gebruikers elkaar fotoberichtjes kunnen sturen die na enkele seconden weer verdwijnen, een spelletje te spelen is. Eerder dit jaar werden bij wijze van proef door adverteerders mini-games gelanceerd, die overigens niet in elk land beschikbaar waren.

In Santa's Helpers wordt het gezicht van de speler op een elfje geplakt en moeten er al glijdend van een skipiste obstakels worden omzeild en munten en cadeautjes worden verzameld. Vrienden kunnen eenvoudig worden uitgedaagd door tijdens of na het spel een foto te maken.