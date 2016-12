Softwaremaker Cyanogen staakt diensten

SEATTLE - Cyanogen, een populair alternatief voor Android, stopt volgende week met al zijn diensten. Dat heeft de softwaremaker bekendgemaakt. Na 31 december zijn de services van het Amerikaanse bedrijf niet meer beschikbaar.

Door ANP - 24-12-2016, 12:26 (Update 24-12-2016, 12:26)

Cyanogen is verantwoordelijk voor het opensource-besturingssysteem CyanogenMod voor smartphones en tablets. Het systeem is gebaseerd op Android met hier en daar een aantal kleine aanpassingen voor meer gebruikersgemak. CyanogenMod is zelf te installeren als vervanging voor Android.

Waarom het Amerikaanse bedrijf stopt, is niet duidelijk. Cyanogen heeft geen exacte reden opgegeven. De afgelopen maanden werd al een paar keer duidelijk dat het bedrijf in moeilijkheden verkeerde. Zo werden er enkele ontslagrondes aangekondigd. CyanogenMod en de bijbehorende code blijven voorlopig nog wel beschikbaar voor iedereen die er zelf mee aan de slag wil.