Nepnieuws leidt tot dreiging met kernoorlog

ANP Nepnieuws leidt tot dreiging met kernoorlog

ISLAMABAD - De Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif heeft Israël met een atoomaanval gedreigd nadat hij in een nepnieuwsbericht op internet was getrapt. De vroegere Israëlische minister van Defensie Moshe Yaalon werd daarin aangehaald met de uitspraak dat Israël Pakistan ''nucleair zal vernietigen''. Blijkbaar zonder de bron te checken twitterde de Pakistaanse minister vrijdag: ''De Israëlische minister van Defensie dreigt met nucleaire vergelding (...) - Israël vergeet dat Pakistan ook een kernmacht is.''

Door ANP - 26-12-2016, 11:04 (Update 26-12-2016, 11:04)

Israël benadrukte in het kerstweekeinde dat het bericht waar Asif zich op baseerde ''volkomen vals'' was. De Pakistaanse regering vond het maandag niet nodig verder te reageren. Maar in een reactie op een artikel van The New York Times over de kwestie liet Asif weten dat het atoomwapenprogramma van zijn land ''slechts een afschrikkingsmiddel is om onze vrijheid te beschermen. Wij willen vreedzaam co-existeren, in onze regio en daarbuiten.''