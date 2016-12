Zwaargewond door 'grappig' filmpje

WICKEDE - Het begon met een idee voor een grappig viraal filmpje, maar de grap eindigde bloedend in een ziekenhuis. Vier Duitsers wilden in de nacht van zondag op maandag filmen hoe ze hun vriend lieten schrikken. Toen hij sliep, startten ze naast hem een kettingzaag. De jongen schrok wakker en stak in een reflex zijn arm uit. Zijn linkerhand kwam in de zaag terecht en hij raakte zwaargewond.

Door ANP - 26-12-2016, 11:07 (Update 26-12-2016, 11:07)

De mislukte grap gebeurde in Wickede, een plaatsje in de buurt van Dortmund. De politie heeft de video-opname in beslag genomen. De grappenmakers, 15 tot 22 jaar oud, waren zichtbaar geschrokken, aldus de politie.