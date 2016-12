Apple schrijft over kunstmatige intelligentie

CUPERTINO - Apple heeft een wetenschappelijk essay geschreven over kunstmatige intelligentie. Dat meldt CNET.

Door ANP - 27-12-2016, 5:42 (Update 27-12-2016, 5:42)

Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence of afgekort AI in het Engels, is voor Apple belangrijk. Zo gebruikt de assistent Siri code die het in staat stelt niet alleen spraak te herkennen maar ook de intentie van een vraag of verzoek te begrijpen. Die zelfstandigheid en kennis van personen en hun intenties wordt gezien als de basis voor de verdere ontwikkeling van zelfdenkende- en handelende computersoftware.

De rede waarom Apple plots zo open is over het onderzoek naar en het gebruik van AI is velen een raadsel. Analisten en Apple-watchers zeggen dat het bedrijf waarschijnlijk op zoek is naar talent en hoopt dat door de publicatie van het essay geïnteresseerde gekwalificeerde onderzoekers zich bij het bedrijf melden om verder te werken aan AI. Het bedrijf zelf wilde niet reageren aan de hand van het essay.

De afgelopen jaren heeft Apple in toenemende mate concurrentie ervaren, ook op het gebied van AI. Zo hebben inmiddels ook Google, Amazon en Microsoft verschillende teams werken aan zelfdenkende, intelligente computerprogramma's en machines.