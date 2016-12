Facebook-veiligheidscheck aan door nepnieuws

MENLO PARK - Facebooks veiligheidscheck is maandag door nepnieuws aangegaan. Een reeks berichten over een explosie in Bangkok zorgde ervoor dat de functie aanging, meldt The Verge. Die berichten waren echter nep en linkten allemaal door naar een artikel uit de Bangkok Informer over een bomaanslag op de Erawan tempel in 2015. Na een uur schakelde Facebook de veiligheidscheck uit.

27-12-2016

Facebooks veiligheidscheck laat gebruikers aangeven of ze veilig zijn bij natuurrampen of aanslagen. In eerste instantie werd de functie door het techbedrijf handmatig aangezet, maar vorige maand kondigde het sociale netwerk aan dat de functie voortaan door een algoritme bestuurd zou worden. Dat sloeg dinsdag dus aan op nepnieuws wat door Facebooks nieuwsalgoritme werd gepromoot.

Het is niet voor het eerst dat de veiligheidscheck ten onrechte werd ingezet. In maart konden gebruikers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen melden dat ze veilig waren na een bomaanslag in Pakistan.