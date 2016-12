China gaat internetveiligheid beschermen

PEKING - Dreigende taal uit China. Dat land eist een ''veilig en controleerbaar'' internet en wil ,,belangrijke informatieproducten en -diensten'' van Chinese en buitenlandse bedrijven pas op de markt toelaten als uit een keuring blijkt dat ze veilig zijn. China zal ,,alles doen om de veiligheid van het land en de burgers te beschermen''. De Chinese staatsorganisatie voor cyberspace liet dat dinsdag weten.

Door ANP - 27-12-2016, 18:57 (Update 27-12-2016, 18:57)

Daarbij sluit het land inzet van het leger niet uit. In het rapport staat namelijk dat de Chinese autoriteiten ''economische, administratieve, wetenschappelijke, juridische, diplomatieke en militaire'' middelen kunnen gebruiken.

China nam in november al een vergaande cyberveiligheidswet aan waardoor beheerders van websites in China gedwongen worden samen te werken met politie-onderzoeken en in sommige gevallen ook broncodes en codesleutels beschikbaar moet stellen. Voor technologieën die door de overheid, belangrijke bedrijfstakken en de communistische partij worden gebruikt gelden nog strengere regels.

Meer wereldwijde samenwerking om een cyberoorlog te voorkomen is volgens China ook wenselijk. ''China wil een open cyberomgeving, maar tegelijkertijd ook een veilige.''