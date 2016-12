Amri had simkaart van Vodafone

ANP Amri had simkaart van Vodafone

AMSTERDAM - De gratis simkaart die de Tunesische terrorist Ani Amri uitgereikt kreeg op een station in Nederland, blijkt van Vodafone te zijn. Dat bevestigde een woordvoerster van Vodafone woensdag na een bericht hierover in de Stentor.

Door ANP - 28-12-2016, 17:50 (Update 28-12-2016, 17:50)

Amri is op woensdag 21 december, twee dagen nadat hij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn pleegde, hoogstwaarschijnlijk in Nijmegen geweest. Op dat moment deelde een marketingbureau gratis simkaarten uit. In de rugtas van Amri werd later zo'n kaartje gevonden.

Uit de code van de kaart bleek dat het een simkaart van Vodafone was. Het telefoonbedrijf had een marketingbureau in de arm genomen voor een kerstactie op de stations van Nijmegen, Breda en Zwolle, waarbij voorbijgangers een simkaart kregen.

De 24-jarige Amri werd op 23 december doodgeschoten door de politie in Milaan.