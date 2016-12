Twitter komt met 360 gradenvideo

SAN FRANCISCO - Twitter en dochterbedrijf Periscope hebben het mogelijk gemaakt om live video in 360 graden te streamen. De Engelse Periscope-ster Alex Pettitt had woensdag de eer om de eerste 360 gradenbeelden te streamen via de dienst.

Door ANP - 28-12-2016, 23:40 (Update 28-12-2016, 23:40)

Periscope liet aan The Verge weten de dienst met een klein aantal partners te testen. Of en wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt is onduidelijk. Op desktopcomputers is het beeld met de muis te bewegen om alle kanten op te kunnen kijken. Op mobiele apparaten beweegt het beeld mee met bewegingen van het apparaat.

Facbook wil ook met 360 gradenvideo aan de slag. Dat bedrijf wil de komende maanden met enkele partners aan de slag, kondigde het eerder aan.