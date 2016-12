'VS maken straf Rusland voor hacken bekend'

ANP 'VS maken straf Rusland voor hacken bekend'

WASHINGTON - Het Witte Huis wil donderdag zijn strafmaatregelen tegen Rusland bekendmaken. Twee functionarissen zeiden dat tegen persbureau Reuters. Moskou wordt verantwoordelijk gehouden voor het hacken van de Democratische partij voor de presidentsverkiezingen.

Door ANP - 29-12-2016, 13:59 (Update 29-12-2016, 13:59)

De bronnen van Reuters wilden niet zeggen waar president Obama toe heeft besloten. Ze zeiden dat er is nagedacht over gerichte economische sancties, aanklachten en beperkingen tegen Russische diplomaten. Een andere optie is het naar buiten laten brengen van informatie die Russen in opspraak kan brengen. In dat geval zou Rusland met gelijke munt worden terugbetaald voor het waarschijnlijke doorspelen van informatie over de Democraten aan WikiLeaks. De bronnen zeiden wel dat Obama wil voorkomen dat de straf uiteindelijk leidt tot een cyberoorlog.