App waarschuwt voor gevaar aan zee

ANP App waarschuwt voor gevaar aan zee

MEDIAWATCH - Een app die badgasten waarschuwt voor gevaarlijke stromingen aan het strand. De reddingsbrigade in Egmond werkt daar aan, nadat twee tieners afgelopen zomer waren verdronken.

Door ANP - 31-12-2016, 16:12 (Update 31-12-2016, 16:12)

De twee slachtoffers kwamen in een mui terecht. Dat is een geul in het zand voor de kust. Als het water bij eb wegstroomt, kunnen daar gevaarlijke stromingen ontstaan. Wie door zo'n stroming wordt gegrepen, kan er soms moeilijk aan ontsnappen. Met de app ''kan je zien wanneer en waar een mui gaat stromen'', zei Edwin Buis van de reddingsbrigade in Egmond tegen de regionale omroep NH.

De app kan misschien ook worden ingezet bij gevonden en verloren kinderen. De reddingsbrigade onderzoekt verder of een drone met een camera kan helpen. Allemaal in de hoop dat ongelukken verleden tijd zijn. "Het is straks de bedoeling dat het bijna onmogelijk is om niet te weten wat een mui is'', aldus Buis.