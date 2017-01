Mobiele datagebruik piekt rond jaarwisseling

DEN HAAG - Het mobiele datagebruik tijdens oud en nieuw is flink toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. KPN meldde enkele uren na middernacht al een nieuw mobiel datarecord voor de jaarwisseling door de vele miljoenen verstuurde nieuwjaarswensen. Vodafone becijferde in de loop van zondag dat het mobiele internetverkeer bijna is verdubbeld vergeleken met twaalf maanden terug.

Door ANP - 1-1-2017, 13:36 (Update 1-1-2017, 13:37)

Bij KPN lag het mobiele datagebruik rond 02.00 uur zondagmorgen ongeveer 40 procent hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling. De piek in het mobiele dataverkeer was omstreeks 0.30 uur.

Klanten van Vodafone gebruikten tussen 18.00 uur zaterdag en 04.00 uur zondag alles bij elkaar zo'n 58 terrabyte, tegen 30 terrabyte een jaar eerder. Volgens een woordvoerder was het datagebruik onder meer zo hoog omdat ook veel mensen belden via het 4G-netwerk.

Badr Hari

Bij Vodafone lag de piek eveneens rond 0.30 uur. Toen werd er 25,9 gigabyte per seconde verbruikt. Dat was volgens de zegsman erg veel, maar het betrof niet het drukste moment bij Vodafone ooit. Tijdens de kickbokswedstrijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven in december 2016 ging op een bepaald moment wel 35 gigabyte per seconde door het netwerk.

KPN en Vodafone hebben nog geen precieze cijfers van het 'ouderwetse' sms- en telefoonverkeer. Vodafone wist begin van de zondagmiddag wel te melden dat het gebruik van die diensten deze jaarwisseling weer iets is teruggelopen ten opzichte van een jaar geleden.