Deadpool het meest illegaal gedownload

LOS ANGELES - Deadpool was in 2016 de film die het meest illegaal werd gedownload. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst van TorrentFreak. Hoeveel keer de film is binnengehaald is niet bekend. In tegenstelling tot eerdere jaren geeft de torrent-site geen cijfers.

Door ANP - 2-1-2017, 22:00 (Update 2-1-2017, 22:00)

De film met Ryan Reynolds in de hoofdrol bracht wereldwijd 783 miljoen dollar in het laatje. Ook de beide andere films in de top drie gingen over superhelden: Batman v Superman: Dawn of Justice en Captain America Civil War. Op de vierde plek bij de illegale downloaders staat Star Wars: The Force Awakens. X-Men Apocalypse staat op plaats vijf.