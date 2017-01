Qualcomm lekt nieuwe Google Tango-smartphone

LOS ANGELES - Momenteel is er maar één smartphone op de markt die Google Tango ondersteunt, maar Qualcomm heeft nu verklapt dat dat niet lang meer gaat duren. Op de site van de chipmaker dook volgens The Next Web afgelopen week ineens een bericht op over de Asus Zenphone VR. Er was alleen een klein probleem met dat bericht: de telefoon moet nog gepresenteerd worden.

Door ANP - 3-1-2017, 7:54 (Update 3-1-2017, 7:54)

Komend week tijdens CES wordt het grote publiek waarschijnlijk door Asus zelf voorgesteld aan de Zenphone VR. De smartphone legt de nadruk op virtual reality. Dankzij Google Tango is de smartphone zich voortdurend bewust van de locatie van het apparaat binnen een ruimte. Daardoor is het mogelijk om 3D-situaties te schetsen. Zo kunnen niet bestaande objecten bijvoorbeeld in 3D op een foto over video worden geplaatst. Tango zorgt er ook voor dat de smartphone voorwerpen in een ruimte herkent.

Momenteel is de Phab 2 Pro van Lenovo de enige smartphone met Google Tango-ondersteuning. Het toestel kwam afgelopen jaar uit en is tot op heden niet echt een succes gebleken.