Mattel komt met slimme assistent voor kids

LAS VEGAS - Slimme spraakassistenten zijn hot. Na Google, Amazon en Lenovo komt nu ook speelgoedmaker Mattel met zo'n slimme assistent: de Aristotle.

Door ANP - 4-1-2017, 13:09 (Update 4-1-2017, 13:09)

De Aristotle is een slimme speaker waarin in feite twee spraakassistenten zijn gestopt: Aristotle en Alexa. Aristotle is een door Mattel ontwikkelde assistent die allerlei kindervragen kan beantwoorden en spelenderwijs in dialoog kan gaan met je kind. De techniek achter Aristotle komt onder meer van Microsoft dat Bing Search en de spraaktechniek achter diens assistent Cortana levert. Alexa is de bekende spraakdienst van Amazon. Met de Aristotle kan je kind bijvoorbeeld vragen hoe een bepaald dier klinkt terwijl papa en mama er via Alexa een nieuw pak luiers mee kunnen bestellen bij de Amerikaanse retailer.

Ook voor kersverse ouders kan de Aristotle handig zijn. Naast de slimme speaker zit er namelijk ook een camera bij die via een beveiligde verbinding je kind in de gaten kan houden zoals met een babyfoon. Mattel benadrukt dat alle communicatie versleuteld gebeurt en dat de privacy van de kleintjes en van de ouders gewaarborgd is.