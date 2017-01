Didi voert strijd tegen Uber op

SAO PAULO - De Chinese taxi-app Didi Chuxing kocht vorig jaar al de Chinese tak van Uber, maar wil de Amerikaanse concurrent het vuur verder aan de schenen leggen. Het bedrijf maakte woensdag bekend fors te investeren in de Braziliaanse branchegenoot 99. Didi, zoals Didi Chuxing ook wel wordt genoemd, was de grootste investeerder in een investeringsronde van ruim 100 miljoen dollar.

Didi maakte al eerder bekend wereldwijde ambities te hebben. De Chinezen staken al geld in het Indiase bedrijf Ola en het Amerikaanse Lyft. Ook in Grab, dat in Singapore, Maleisië, Indonesië, Thailand, Vietnam en de Filipijnen actief is, investeerde Didi al.